Slavni egozrcist prepričao izravan susret sa Sotonom, ukazao mu se u posve neočekivanom obliku

Jedan od najpoznatijih svjetskih egzorcista i katolički svećenik, pater Dan Reehil, čovjek koji je svoj život posvetio duhovnom oslobođenju i borbi protiv zla, poznat je i kao duhovni vođa koji hodočasnike vraća na mjesto vlastitog obraćenja - u Međugorje.

Od 2020. godine obnaša i dužnost nacionalnog direktora Radija Marija za Sjedinjene Američke Države, gdje vodi i popularni podcast "Battle Ready".

Ovoga puta, pater Dan otvorio je dušu u intervjuu s Mikeom Creaveyjem, u kojem je progovorio o jednom od najneobičnijih i najpotresnijih iskustava u svom životu - susretu sa Sotonom licem u lice.

Zgodan muškarac

U emotivnom i iskrenom svjedočanstvu, ispričao je kako se sve dogodilo u trenutku kad je tek započeo svoj duhovni put, u razdoblju preispitivanja i udaljavanja od grešnog života.

"Rekao bih da sam ga upoznao dvaput. Još nisam bio bogoslov, bio sam u razlučivanju. Tek sam izašao iz svog grešnog načina života. Sredinom dana, poslijepodne, izašao sam iz crkve. Ispred mene se pojavio zgodan i lijep muškarac, u odijelu po mjeri", opisao ga je pater Dan.

Pozvao ga na piće

Također, otkrio je i što je taj vrag zapravo htio od njega.

"Gledao je ravno u mene, osjećao sam se pomalo čudno, pa sam se okrenuo i krenuo prema svom uredu. Dotrčao je do mene, zgrabio me za ruku i rekao: ‘Hajdemo na piće.’ Odjednom su me prošli trnci po cijelom tijelu i rekao sam mu: ‘Idi od mene.’ Okrenuo sam se i otišao u svoj stan. Kad sam prošao kroz vrata, ona su se sama zatvorila. Pogledao sam kroz prozor - on je stajao vani, gledao u mene i smijao se", istaknuo je.

Ponovni susret

Ponovni susret dogodio se na mjestu gdje ga je najmanje očekivao. Pater Dan, tada već na svom duhovnom putu i posvećen vjeri, priznao je da se našao u okruženju koje nije bilo primjereno svećeniku. Dok je bio u društvu prijatelja, ponovno se pojavio on, isti onaj tajanstveni i zlokobno privlačan muškarac.

"Nekoliko godina kasnije bio sam na odmoru, kod prijateljice u Miamiju. Organizirala je ručak na mjestu koje se zove Nicky Beach, što zapravo nije prikladno za svećenike i bogoslove. S moje desne strane sjedile su dvije djevojke koje poznajem. Počele su gledati nekog muškarca preko puta i rekle: ‘Bože, pogledaj onog dečka, kako je zgodan.’ I tada je krenuo prema nama. Bio je to on, isti onaj koji me jednom htio odvesti na piće. Prišao mi je i rekao: ‘Što ti radiš ovdje? Mislio sam da želiš postati svećenik. Ovo je moje područje, ti ovdje ne bi trebao biti’", ispričao je.

Ipak, pater Dan priznaje da mu je taj susret donio duboku životnu pouku.

"Kad se takve stvari dogode, Bog mi na svoj način da do znanja da više nemam što tražiti na takvim mjestima", zaključio je ovaj egzorcist.