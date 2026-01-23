Misteriozna letjelica i bizarna vojna komunikacija snimljeni u blizini Area 51

Bizarna vojna radijska komunikacija u kojoj se spominju izrazi poput “pereci” i “Imperial krekeri s češnjakom” navodno je zabilježena u blizini strogo čuvane Area 51, upravo u trenutku kada je britanski backpacker snimio misteriozni trokutasti UFO nalik Doritos čipsu. Iako stručnjaci smatraju da je takozvana “Dorito” letjelica vjerojatno ljudskog porijekla, Nacionalni centar za prijavu UFO-a bilježi porast prijava sličnih trokutastih objekata diljem svijeta, uključujući i Ujedinjeno Kraljevstvo, piše Daily Star.

Britanski backpacker Anders Otteson, koji se opisuje kao “istraživač izvan sustava”, tvrdi da je misterioznu letjelicu snimio kako leti iznad tajne američke vojne baze Area 51. Dokumentirao je svoje putovanje pustinjom Nevade 14. siječnja. Tada je, oko 3 sata ujutro po lokalnom vremenu, navodno uočio neidentificiranu letjelicu iznad sebe. Ranije te noći svjedočio je letu bombardera B-2 Spirit iznad Area 51, no druga letjelica, kako tvrdi, imala je oblik “jednakostraničnog trokuta”, koji entuzijasti za UFO-e nazivaju “Dorito”. Dodatnu misteriju unio je i istraživač UFO-a Joerg Arnu, koji je na skeneru podešenom na nekriptirane frekvencije Area 51 presreo neobične radijske poruke. Umjesto uobičajenog vojnog žargona, osoblje je koristilo šifrirane izraze koje spominje popularne grickalice.

Otteson tvrdi da ovo nije prvi put da je takva letjelica viđena iznad SAD-a. Prema njegovim riječima, još 2014. godine fotografi su dvaput snimili isti objekt u obliku Dorita, koji se, kako kaže, nimalo ne podudara s poznatim američkim stealth bombarderima ili dronovima. Area 51 već se desetljećima povezuje s razvojem i testiranjem najnaprednijih zrakoplova, uključujući F-117 Nighthawk, prvi američki stealth bombarder. Otteson smatra da njegovo najnovije opažanje nadopunjuje niz recentnih prijava o trokutastim objektima viđenima iznad južne Kalifornije i Doline smrti, u blizini vojnog poligona NTTR, gdje se nalazi i Area 51.

“Radi li se o tajnom testnom letu ili rutinskoj vojnoj vježbi? Mislim da ovdje imamo nešto vrlo zanimljivo”, zapitao se.

Od studenoga 2025. godine zabilježeno je čak 85 prijava trokutastih UFO-a diljem svijeta, uključujući viđenja u Ujedinjenom Kraljevstvu, Kanadi, Njemačkoj i Brazilu.