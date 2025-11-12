Kako ovo objasniti? Usred stijene iscrtalo se jasno žensko lice koje asocira na Djevicu Mariju

Je li ovo lice stvorila priroda ili se to netko vrlo vješt poigrao u kamenu, za sada nema odgovora, ali nema ni apsolutno nikakve dvojbe da se na jednoj stijeni ukazalo žensko lice koje je mnoge odmah asociralo na Djevicu Mariju.

Zanimljiv prizor zabilježili su stanovnici sela Morcá smještenog u blizini grada Sogamosa u Kolumbiji, prema čijim tumačenjima je lice nastalo prirodnim putem, odnosno prije otprilike tri mjeseca kada su se fragmenti stijene odlomili.

Vrijedi reći i da je Morcá oduvijek bila mjesto duboke duhovnosti jer je ujedno i dom Crkve Naše Gospe od Morce, svetišta koje desetljećima privlači hodočasnike iz cijele Kolumbije.

Novo čudo na starom svetom tlu

Priča o novom ukazanju započela je kada je uočena formacija visoka otprilike dva metra. Mještani su prvi primijetili neobičan prizor, no vijest je eksplodirala na društvenim mrežama početkom studenog zahvaljujući pjevaču Jimmyju Ayali, koji je nakon sudjelovanja u mjesečnoj procesiji primijetio skupinu ljudi kako se moli ispod stijene.

"Crte lica baš su meke i spokojne. Bio sam zapanjen prizorom i mnoštvom koje se tamo okupilo. Ljudi su mi kazali da se slika pojavila spontano, bez ikakve ljudske intervencije, i to je nešto što nas je ujedinilo u vjeri", rekao je Ayala.

Jedno se lice već ukazalo još u 18. stoljeću!

Tradicija hodočašća u Morcu seže u 18. stoljeće. Prema predaji, mlada pastirica Anita Cáceres otkrila je na stijeni sliku Djevice Marije. Na tom je mjestu prvo izgrađena mala kapelica, a kako je glas o čudu rastao, početkom 20. stoljeća počeli su pristizati prvi organizirani hodočasnici.

Kasnije je podignuta današnja crkva kako bi mogla primiti sve veći broj vjernika koji tradicionalno dolaze prve subote u mjesecu. Originalni kamen s Gospinim likom i danas se čuva iza oltara crkve, a novo ukazanje na planinskoj stijeni samo je ojačalo duhovni značaj koji ovo mjesto već ima.

Vjera, skepticizam i znanost

Kao i kod sličnih fenomena diljem svijeta, zajednica je podijeljena. Dok jedni u stijeni vide božanski znak i provode sate u molitvi, drugi su znatno skeptičniji.

Jedan lokalni poljoprivrednik, koji je želio ostati anoniman, ustvrdio je da je oblik lica rezultat prirodne erozije vulkanskih stijena: "To je samo geološka slučajnost", rekao je.

Luis Díaz, predsjednik lokalne zajednice, potvrdio je da na stijeni nisu pronađeni tragovi boje ili bilo kakve ljudske obrade. U međuvremenu, crkvene vlasti u Sogamosu još nisu izdale službeni stav.

Znanstvenici s Pedagoškog i tehnološkog sveučilišta Kolumbije najavili su preliminarne analize kako bi utvrdili geološke procese koji su doveli do formiranja ovakvih kontura na stijeni.