Jeziva upozorenja: Nikako ne radite ove stvari na Noć vještica, prizvat ćete zlo u svoj dom

Noć vještica za mnoge je vrijeme zabave, kostima i slatkiša. Međutim, ispod površine modernih proslava krije se bogata povijest prožeta drevnim vjerovanjima i praznovjerjima.

Korijeni ove noći sežu više od dvije tisuće godina u prošlost, do keltskog festivala Samhain, kada se vjerovalo da se granica između svijeta živih i svijeta mrtvih stanjuje, dopuštajući duhovima da slobodno lutaju zemljom.

Kako bi se zaštitili od zlonamjernih sila, stari Kelti palili su vatre i nosili kostime. Mnogi od tih običaja i vjerovanja preživjeli su do danas, utkani u tradicije Noći vještica.

Bilo da u njih vjerujete ili ih smatrate samo zabavnim folklorom, donosimo vam popis stvari koje, prema starim predajama, nikako ne biste trebali raditi u noći 31. listopada ako ne želite u svoj dom prizvati nesreću ili nešto još gore.

Budite oprezni na raskrižjima

Raskrižja su u folkloru oduvijek smatrana mjestima gdje se susreću svjetovi - fizički i duhovni. Prema velškom praznovjerju, za Noć vještica na svakom raskrižju sjedi bestjelesni duh.

Dok će vas neki možda samo promatrati, drugi bi mogli biti raspoloženi za nestašluke ili nešto zlokobnije. Neka vjerovanja idu toliko daleko da tvrde kako na raskrižju u ponoć možete sresti i samog vraga, spremnog da vam u zamjenu za dušu ispuni želju. Ako baš morate proći raskrižjem, možda je pametnije izabrati duži put.

Foto: Shutterstock

Ne osvrćite se na korake iza sebe

Jedno od najjezivijih upozorenja kaže da ako u Noći vještica čujete korake iza sebe, nikada se ne smijete okrenuti. Vjeruje se da bi to mogli biti duhovi preminulih koji vas prate, a okretanjem biste im se mogli pridružiti na onom svijetu.

Slično tome, prolazite li pokraj groblja, savjetuje se zadržati dah ili okrenuti džepove naopako kako biste spriječili da vas neki duh prati kući. Uperiti prst u grob smatra se velikim nepoštovanjem prema mrtvima, a kazna za to mogla bi biti truljenje tog prsta.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Povjesničar o Jasenovcu: 'Tamo su provodili masovne zločine. Bio je to logor smrti'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ne jedite kupine

U Irskoj i Velikoj Britaniji vjeruje se da je zlo jesti kupine nakon Noći vještica. Naime, prema legendi, u toj noći púca (irski izraz za duha ili vilenjaka) dolazi i uništava sve preostale plodove kupina, pljujući ili mokreći po njima, pa ih to čini neprikladnima za jelo.

Čuvajte se životinja noći

Životinje su oduvijek imale važno mjesto u praznovjerjima, a neke od njih postale su sinonim za Noć vještica. Njihova pojava u toj noći može biti znak ili upozorenje na koje valja obratiti pažnju.

Crne mačke

Vjerojatno najpoznatiji simbol loše sreće, crna mačka, svoju je zlokobnu reputaciju stekla u srednjem vijeku. Vjerovalo se da su one vještičini pomoćnici, darovani od samog đavla, ili čak da se vještice mogu pretvoriti u crne mačke kako bi neopaženo djelovale.

Sresti crnu mačku u Noći vještica smatralo se posebno lošim znakom, a nauditi joj, prema vjerovanju, donosi sedam godina nesreće.

Šišmiši i sove

Poput mačaka, i šišmiši su smatrani vještičinim pratiteljima. Vidjeti šišmiša kako tri puta kruži oko vaše kuće bio je znak da će netko od ukućana uskoro umrijeti.

Ako bi šišmiš uletio u kuću, to je bio siguran znak da je kuća ukleta i da su duhovi pustili životinju unutra. Slično tome, huk sove u blizini doma upozoravao je na dolazak vještice.

Ne ubijajte pauke

Iako mnogima izazivaju nelagodu, pauci u Noći vještica imaju posebno značenje. Vjeruje se da je pauk viđen u kući te noći zapravo duh preminulog voljenog koji vas je došao posjetiti i čuvati.

Stoga, prije nego što posegnete za cipelom, razmislite dvaput - možda biste naudili duhu svoje prabake.

Foto: Shutterstock

Pravila unutar vlastitog doma

Čak ni unutar četiri zida niste potpuno sigurni od utjecaja onostranog. Postoje pravila kojih se valja pridržavati kako bi se dom zaštitio od neželjenih gostiju.

Ogledala i svijeće

Ogledala se dugo smatraju portalima u duhovni svijet. Zbog toga mnogi praznovjerni ljudi prekrivaju sva ogledala u kući tijekom Noći vještica, kako duhovi ne bi ušli u naš svijet ili kako se duše preminulih ne bi zarobile u njima.

Posebno je opasno gledati u ogledalo uz svjetlost svijeće, jer biste mogli vidjeti nešto što ne želite. Plamen svijeće također je važan pokazatelj.

Ako se plamen iznenada ugasi bez razloga, blizu je zao duh. Ako pak postane plav, to je znak da vas čuva dobri duh.

Ne ignorirajte molbe za slatkišima

Običaj "trick-or-treat" (kod nas poznat kao maškare) ima korijene u vjerovanju da duhovi mogu prerušeni kucati na vrata i tražiti hranu ili novac.

Odbiti ih smatralo se iznimno opasnim, jer bi uvrijeđeni duh mogao baciti kletvu na kuću ili vas progoniti. Zato se i danas djeci daju slatkiši - za svaki slučaj, ako je među njima i koji pravi duh.