Dvaput je prošla kroz iskustvo umiranja te je objasnila zašto se ne treba bojati smrti

Amerikanka Deborah Prum čak dvaput je prošla kroz iskustva umiranja te je na YouTube kanalu naziva 'Tales Of Resilience' podijelila što se točno dogodilo i objasnila zašto se danas više ne boji smrti.

Prvo takvo iskustvo zadesilo ju je kada je rađala sina četiri tjedna prije termina te je proživjela isto što su opisali i mnogi prije nje, kako je napustila svoje tijelo.

"Esencija mog bića odjedanput se zatekla u kutu sobe i bez posebnih emocija promatrala sve što se ispod događalo u sobi", ispričala je Prum, čije su riječi u utorak prenijeli pojedini svjetski portali.

Drugo takvo iskustvo zadesilo ju je deset godina kasnije nakon što je u društvu supruga sudjelovala u teškoj prometnoj nesreći.

Osjetila najdublji mir

"Sjećam se da sam se našla u nekakvom žutom prostoru. Baš kao da sam bila bačena u posudu sa žutim pudingom, ali ne na loš način. Bila sam u potpunosti okružena tim žutim sjajem.

"U tom sam prostoru osjetila najdublji mir i nešto poput tihe radosti. Osjećala sam se bezvremenski. Nisam mogla kazati jesam li tamo bila minutu ili stoljeće.

"Kasnije mi je suprug rekao da sam bila izvan sebe otprilike tri ili četiri minute. Zanimljivo, obuzeo me osjećaj da se ne želim vratiti i osjećala sam se krivom zbog toga. Nisam znala gdje sam točno, ali nisam se htjela vratiti", rekla je.

Nakon što se ipak vratila među žive, Deborah je ispričala i to da joj je neki mladić pomogao napustiti vozilo te da je ostala iznenađena kada joj je njezin suprug kazao da takvog muškarca tamo nije bilo.

Bilo kako bilo, Deborah je nakon spomenuta dva iskustva postala duhovnija i više se ne boji kraja života: "Jedan od mojih najvećih strahova bio je da ću umrijeti sama, ali to što sam prošla ublažilo je taj strah.