Bivši Pentagonovci šokirali teorijom: Dronovi traže izgubljeni nuklearni kofer?

Već dva tjedna iznad mnogih gradova u Americi građani mogu vidjeti prave "Zvjezdane ratove", ali uživo. Nepoznate letjelice, za koje lokalne vlasti tvrde da su neka vrsta dronova, mogu se vidjeti tijekom cijele noći. Ovi slučajevi su najčešći u New Jerseyju, ali su ove letjelice viđene i širom SAD-a.

Ono što posebno zabrinjava je da su ovi dronovi već desetak dana stalno gosti i na nebu iznad osjetljivih američkih vojnih instalacija, poput one u Daytonu, u saveznoj državi Ohio. Američko Zrakoplovstvo (USAF) prije nekoliko dana moralo je zatvoriti zračni prostor iznad vojnog aerodroma Wright-Patterson zbog velikog broja neidentificiranih letjelica detektiranih na radaru.

Slično se dogodilo i u američkoj Zrakoplovnoj instalaciji Ramstein u Njemačkoj, gdje su također primijećeni nepoznati dronovi. 'Ramstein' je, inače, najveća američka instalacija u Europi, a vrlo je bitna i za funkcioniranje NATO snaga.

Razne teorije

Posljednjih dana su se na društvenim mrežama, prvo na Redditu, a kasnije i na X-u (nekadašnjem Twitteru) pojavile "pouzdane" tvrdnje većeg broja bivših zaposlenih u Pentagonu, koji navode da su "dronovi zapravo pod kontrolom Pentagona, te da traže neku vrstu nuklearne bojeve glave ili nuklearnog oružja".

Spekulacije idu i do toga da je u pitanju tzv. "kofer nuklearna bomba" ("suitcase nuke") koja je proizvedena u nekadašnjem SSSR-u, i na neki način je stigla na teritoriju SAD. Desetljećima se u međunarodnim krugovima spekuliralo i da je prilikom raspada SSSR-a početkom devedesetih čak 48 ovih malih nuklearnih bombi nestalo, najvećim djelom preko Ukrajine.

Nick Pope je danas novinar i predavač, a tijekom osamdesetih i devedesetih je bio šef tajnog odjeljenja unutar Britanskog Ministarstva obrane za proučavanje nepoznatih letjelica.

On ne vjeruje u ovakve tvrdnje. "Vidio sam ove glasine, ali ne vjerujem da je to zapravo slučaj. Ne znam tehničke detalje o tome kako se najbolje može tražiti nestali nuklearni materijal putem dronova, a čak i da znam, ne bih to moga reći, jer bi to bilo povjerljivo. Ali, koliko mi je poznato, ovo ili ne bi funkcioniralo kako se spekulira, ili ne bi bio najefikasniji način da se provede takva pretraga" navodi Pope.

'Prljava bomba'

Godinama se spekulira i da bi neki neprijatelji SAD-a, poput Irana ili ISIS-a, potencijalno bili u stanju stvoriti takozvanu "prljavu bombu" (dirty bomb). U pitanju je eksplozivna naprava veličine manjeg vozila, koja sadrži standardni eksploziv, ali i nuklearni materijal koji ne može započeti nuklearnu reakciju (kao kod "prave" nuklearke), ali bi tijekom detonacije nuklearni materijal, najvjerojatnije iz neke nuklearne centrale ili laboratorija, bio raspršen u zrak, vodu i zemljište, te bi kontaminirao površinu manjeg grada na najmanje jedno desetljeće.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) je ranije ove godine upozorila da je u posljednja tri desetljeća u svijetu nestalo na tisuće različitih radioaktivnih materijala, koji se lako mogu iskoristiti upravo za stvaranje ovakve "prljave bombe". Da je opasnost od ovakvih napada relativno visoka, pokazuje i to što američka Agencija za domovinsku sigurnost (DHS) ima stalno aktivno osoblje koji se bavi isključivo procjenom situacije i (možda) - slanjem dronova iznad američkih gradova.

