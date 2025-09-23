Čeka li nas doista kraj svijeta u narednim satima? Pojašnjavamo što je to Uzeće i odakle silna panika

Društvene mreže, posebice TikTok, posljednjih dana gore. Naime, pod hashtagom #RaptureTok šire se tisuće videa koji najavljuju skori kraj svijeta, točnije, biblijsko Uzeće koje bi se trebalo dogoditi 23. ili 24. rujna 2025.

Otišlo je toliko daleko da pojedini rasprodaju imovinu, daju otkaze i ostavljaju upute za "preostale", uvjereni da će uskoro biti uzneseni na nebo.

Ta digitalna groznica, koja miješa iskrenu vjeru, parodiju i egzistencijalni strah, postavlja ključno pitanje: odakle potječe ovo proročanstvo i zašto je baš sada postalo globalni fenomen?

Uzeće: Nebeski let za odabrane

Uzeće (eng. Rapture) je eshatološko vjerovanje, popularno prvenstveno unutar američkih evangeličkih krugova, prema kojem će istinski kršćani – živi i umrli – biti uzdignuti u zrak kako bi se susreli s Kristom.

Glavni biblijski temelj za ovu doktrinu pronalazi se u Prvoj poslanici Solunjanima (4:17), gdje apostol Pavao piše: "Zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak."

Ova ideja dio je specifične teologije poznate kao "predmilenijski dispenzacionalizam", koja povijest dijeli na različite ere Božjeg odnosa s čovječanstvom.

Prema tom tumačenju, nakon Uzeća slijedi sedam godina Velike nevolje na Zemlji – razdoblje katastrofa, ratova i progona pod vlašću Antikrista, koje će preživjeli morati iskusiti.

Upravo strah od "ostavljanja" ključan je element u evangeličkoj retorici. No, važno je napomenuti da je doktrina relativno nova, odnosno da je nastala tek u 19. stoljeću, te da nije općeprihvaćena u svim kršćanskim denominacijama.

Vizija iz Južne Afrike i #RaptureTok ludilo

Aktualna histerija potječe od videa objavljenog u lipnju na YouTubeu, u kojem južnoafrički pastor Joshua Mhlakela tvrdi da mu se Isus ukazao u viziji.

Prema njegovim riječima, Isus mu je rekao da se vraća upravo 23. i 24. rujna, na datume koji se poklapaju sa židovskim blagdanom Roš Hašana, poznatim i kao Blagdan truba.

Poveznica s "Božjim zvukom trube" spomenutim u Bibliji bila je dovoljna da pokrene lavinu.

Fenomen "RaptureTok" eksplodirao je miješajući iskrena svjedočanstva s parodijom. Dok jedni dijele praktične savjete poput "gledajte gore kad vas počne dizati" ili ostavljanja otključanih mobitela, drugi objavljuju da su prodali kuće i automobile.

Jedan zaposlenik konzultantske tvrtke KPMG čak je poslao neautorizirano upozorenje kolegama te naveo da bi radije dobio otkaz nego gledao kolege kako prolaze kroz patnju.

Psihologija apokalipse i povijest promašaja

Unatoč viralnoj panici, većina teologa i biblijskih stručnjaka pozivaju na smirenost te navode Isusove riječi iz Evanđelja po Mateju (24:36): "A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni Sin, nego samo Otac."

Stručnjaci upozoravaju da takva predviđanja često dobivaju na snazi u vremenima društvene nesigurnosti, političkih napetosti i tjeskobe.

Atentat na istaknutog evangeličkog vođu Charlieja Kirka, koji je potpredsjednik JD Vance opisao kao mučeništvo, za mnoge je bio dokaz da svijet "srlja u propast" i da je spasenje blizu.

Apokaliptične priče nude pojednostavljen narativ – kozmičku bitku dobra i zla koja kaosu daje smisao.

Povijest je prepuna promašenih apokaliptičnih predviđanja. Od Harolda Campinga, koji je kraj svijeta najavljivao za 1994., pa zatim za 2011., do tumačenja majanskog kalendara za 2012., svako je proročanstvo prošlo bez ispunjenja.

Nažalost, posljedice mogu biti itekako tragične; nakon Campingovog promašaja, zabilježeni su slučajevi ljudi koji su ostali bez ušteđevine, pa čak i samoubojstva tinejdžera preplavljenih strahom.

Dok svijet s mješavinom podsmijeha, znatiželje i iskrene tjeskobe čeka hoće li se nebo doista otvoriti, fenomen "Rapture 2025" ostaje fascinantan primjer moći društvenih mreža.

Pokazuje kako se u digitalnom dobu osobna vizija, strahovi i vjerska uvjerenja mogu pretvoriti u globalni spektakl, zamagljujući granice između iskrene vjere i internetske satire.

Video pastroa Joshue Mhlakele koji je pokrenuo lavinu