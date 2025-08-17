Pa ovo je hit! Ček, koga on to šeta na povodcu? Stradun stao u šoku, odmah svi izvadili mobitele

Tijekom turističke sezone na Stradunu može se vidjeti doista svašta: od šarenih modnih kombinacija i turista iz cijelog svijeta, pa sve do uličnih performansa. Ipak, prizor koji se jučer pojavio na glavnoj dubrovačkoj ulici iznenadio je i nasmijao mnoge prolaznike.

Naime, jedan gospodin prošetao je svinju na povodcu! Neobični ljubimac odmah je privukao znatiželjne poglede, a turisti su vadili mobitele i fotografirali ovaj nesvakidašnji trenutak, prenosi Dubrovački dnevnik.

Foto: Dubrovački Dnevnik

Stradun je tako još jednom pokazao da, osim što je kulturno i povijesno središte, zna biti i pozornica za najneobičnije životne prizore.

Iako se rijetko viđaju u takvim ulogama, svinje u nekim zemljama postaju sve popularniji kućni ljubimci. Posebno tzv. “mini” ili vijetnamske svinje koje su poznate po svojoj inteligenciji, druželjubivosti i privrženosti vlasnicima. Iako zahtijevaju posebnu brigu i dovoljno prostora, vlasnici ističu da znaju biti jednako privržene i razigrane kao psi ili mačke.

