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VODILI SU VATRENE /

[KVIZ] Znate li sve činjenice o bivšim izbornicima hrvatske nogometne reprezentacije?

[KVIZ] Znate li sve činjenice o bivšim izbornicima hrvatske nogometne reprezentacije?
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Koji je najveći uspjeh s reprezentacijom ostvario Slaven Bilić?

10.7.2026.
21:52
Webcafe.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
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Od legendarnog Ćire Blaževića i brončane generacije, preko ere Slavena Bilića, do turbulentnih godina koje su prethodile današnjim uspjesima, svaki od njih ostavio je neizbrisiv trag. No, koliko zaista znamo o njima? Sjećate li se tko je vodio Hrvatsku u prvoj utakmici, tko nas je odveo na Wembley ili čiji je mandat bio najkraći?

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