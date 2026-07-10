[KVIZ] Znate li sve činjenice o bivšim izbornicima hrvatske nogometne reprezentacije?

Od legendarnog Ćire Blaževića i brončane generacije, preko ere Slavena Bilića, do turbulentnih godina koje su prethodile današnjim uspjesima, svaki od njih ostavio je neizbrisiv trag. No, koliko zaista znamo o njima? Sjećate li se tko je vodio Hrvatsku u prvoj utakmici, tko nas je odveo na Wembley ili čiji je mandat bio najkraći?