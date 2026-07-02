[KVIZ] Znaš li sve činjenice o Diani, princezi od Walesa? Okušaj se na pitanjima

Od sramežljive aristokratkinje do globalne humanitarne ikone i 'Kraljice srca', život princeze Diane bio je priča koja je osvojila i dirnula milijune diljem svijeta. Njezino ime postalo je sinonim za suosjećanje, stil i prkos, no koliko zaista poznajemo detalje njezina života, koji je bio pod neprestanim povećalom javnosti?

