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KRALJICA SRCA /

[KVIZ] Znaš li sve činjenice o Diani, princezi od Walesa? Okušaj se na pitanjima

[KVIZ] Znaš li sve činjenice o Diani, princezi od Walesa? Okušaj se na pitanjima
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Foto: Profimedia

Procjenjuje se da je u jednom trenutku bila pokroviteljica ili predsjednica koliko dobrotvornih organizacija?

2.7.2026.
6:04
Webcafe.hr
Profimedia
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Od sramežljive aristokratkinje do globalne humanitarne ikone i 'Kraljice srca', život princeze Diane bio je priča koja je osvojila i dirnula milijune diljem svijeta. Njezino ime postalo je sinonim za suosjećanje, stil i prkos, no koliko zaista poznajemo detalje njezina života, koji je bio pod neprestanim povećalom javnosti?

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