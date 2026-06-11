DA VAS VIDIMO /
[KVIZ] Za točno riješiti ova pitanja iz geografije moraš biti pravi genijalac
Pod kojim je imenom država Šri Lanka bila poznata do 1972. godine?
Smatrate li se poznavateljem skrivenih kutaka našeg planeta? Geografija nije samo pamćenje glavnih gradova ili pronalaženje država na karti; ona je priča o planetu, o silama koje ga oblikuju, o kulturama koje na njemu žive i o nevjerojatnim fenomenima koji prkose mašti. Svaki planinski vrh, svaka rijeka i svaka granica nose svoje jedinstvene priče. Znate li koja država ima najviše vremenskih zona ili što je točka Nemo?