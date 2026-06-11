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[KVIZ] Za točno riješiti ova pitanja iz geografije moraš biti pravi genijalac

[KVIZ] Za točno riješiti ova pitanja iz geografije moraš biti pravi genijalac
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Foto: Shutterstock

Pod kojim je imenom država Šri Lanka bila poznata do 1972. godine?

11.6.2026.
6:11
Webcafe.hr
Shutterstock
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Smatrate li se poznavateljem skrivenih kutaka našeg planeta? Geografija nije samo pamćenje glavnih gradova ili pronalaženje država na karti; ona je priča o planetu, o silama koje ga oblikuju, o kulturama koje na njemu žive i o nevjerojatnim fenomenima koji prkose mašti. Svaki planinski vrh, svaka rijeka i svaka granica nose svoje jedinstvene priče. Znate li koja država ima najviše vremenskih zona ili što je točka Nemo?

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