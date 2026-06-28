[KVIZ] Svakodnevno koristimo ove predmete, no znate li tko su njihovi izumitelji?

Za neke je to samo svakodnevica, a za druge niz revolucionarnih izuma koji su oblikovali moderno društvo. Prvi telefonski poziv, paljenje žarulje, prebacivanje kanala s kauča... to nisu samo tehnološki dosezi već su priča o ljudskoj znatiželji, genijalnosti i napretku. Od parnog stroja do interneta, svaki izum nosi potpis uma koji je vidio budućnost.