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GENIJALNI UMOVI /

[KVIZ] Svakodnevno koristimo ove predmete, no znate li tko su njihovi izumitelji?

[KVIZ] Svakodnevno koristimo ove predmete, no znate li tko su njihovi izumitelji?
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Foto: ChatGPT

Po kojem je talijanskom fizičaru, izumitelju prve električne baterije (voltina stupa), nazvana jedinica za električni napon?

28.6.2026.
7:12
Webcafe.hr
ChatGPT
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Za neke je to samo svakodnevica, a za druge niz revolucionarnih izuma koji su oblikovali moderno društvo. Prvi telefonski poziv, paljenje žarulje, prebacivanje kanala s kauča... to nisu samo tehnološki dosezi već su priča o ljudskoj znatiželji, genijalnosti i napretku. Od parnog stroja do interneta, svaki izum nosi potpis uma koji je vidio budućnost.

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