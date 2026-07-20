[KVIZ] Samo pravi ljubitelji sporta znaju odgovore na ova pitanja o skokovima u vodu

JAČE OD KLIME /
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Na kojim je Olimpijskim igrama prvi put uvedeno natjecanje za žene?
No, znate li što se sve krije iza tog savršenog urona koji gotovo da ne stvara prskanje? Skokovi u vodu su puno više od puke akrobacije; oni su spoj baleta, gimnastike i nevjerojatne mentalne snage. Od legendarnih olimpijskih priča do fizike koja stoji iza svake rotacije, ovaj sport je riznica znanja. Znate li razliku između skoka 'natrag' i 'nazad'?