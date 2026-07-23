[KVIZ] Samo pravi ljubitelji mora znaju odgovore na ova pitanja o dupinima i kitovima

Malo je stvorenja koja toliko bude maštu kao kitovi i dupini. Od gracioznih skokova dupina koji prate brodove do zagonetne pjesme grbavih kitova koja odjekuje oceanima, ovi morski sisavci vladari su plavih dubina. Njihova inteligencija, složeni društveni život i nevjerojatne prilagodbe vodenom svijetu stoljećima fasciniraju znanstvenike i zaljubljenike u more. No, koliko dobro zaista poznajete ove divove i akrobate oceana?