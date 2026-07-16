[KVIZ] Samo pravi fanovi zamoraca mogu proći ovaj test bez greške

Možda mislite da je to samo još jedan glodavac u kavezu, savršen za dječju sobu. Ali iza simpatične pojave zamorca krije se priča puna zanimljivosti, jedinstvenih bioloških potreba i složenih društvenih rituala. Jeste li znali da ovaj popularni ljubimac ne potječe iz Gvineje i uopće nije vrsta svinje? Ili da se rađa s otvorenim očima i punim krznom, spreman za trk samo nekoliko sati nakon rođenja?