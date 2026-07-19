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[KVIZ] Samo istinski ljubitelji sladoleda prolaze bez greške

[KVIZ] Samo istinski ljubitelji sladoleda prolaze bez greške
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Foto: Shutterstock

Koja su tri najpopularnija okusa na svijetu?

19.7.2026.
14:13
Webcafe.hr
Shutterstock
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Jeste li znali što je 'dondurma'? Ili koja je razlika između sorbeta i gelata? Znate li koji su korijeni najpoznatijih okusa i koje su tajne skrivene iza recepata majstora slastičara? Sladoled je puno više od običnog deserta. On je gastronomija, znanost i umjetnost, riznica kreativnosti i simbol ljetne radosti. Vrijeme je da otkrijete koliko zaista znate o poslastici koja usrećuje ljude već stoljećima.

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