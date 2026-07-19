[KVIZ] Samo istinski ljubitelji sladoleda prolaze bez greške

Jeste li znali što je 'dondurma'? Ili koja je razlika između sorbeta i gelata? Znate li koji su korijeni najpoznatijih okusa i koje su tajne skrivene iza recepata majstora slastičara? Sladoled je puno više od običnog deserta. On je gastronomija, znanost i umjetnost, riznica kreativnosti i simbol ljetne radosti. Vrijeme je da otkrijete koliko zaista znate o poslastici koja usrećuje ljude već stoljećima.