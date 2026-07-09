[KVIZ] Rijetki će znati u kojim se državama nalaze ovi vulkani: Pokušaj rasturiti na pitanjima

TKO ĆE BITI NOVI IZBORNIK? /
'Stranci su se pokazali kao fantastični u Hrvatskoj, da nas rasture do kraja. Ja sam za njega'
U kojoj se azijskoj državi nalazi vulkan Mayon, svjetski poznat po svom gotovo savršenom simetričnom stošcu?
Malo je sila u prirodi koje se mogu mjeriti s moćnim i zastrašujućim svijetom vulkana. Od vatrenih rijeka lave do oblaka pepela koji mogu promijeniti klimu, Zemlja nudi beskrajnu geološku simfoniju koja nas fascinira. No, koliko zaista znamo o njoj? Iza svake erupcije i svakog kratera krije se složena dinamika planeta, povijest civilizacija i priroda koja se razvijala milijunima godina. Mislite li da možete prepoznati koji je vulkan uništio Pompeje ili znate zašto je Pacifički vatreni prsten tako poseban?