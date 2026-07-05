[KVIZ] Rijetki će znati gdje se nalaze ovi gradovi na A: Dokaži se i nemoj razočarati rezultatom

Jeste li se ikada zapitali gdje se smjestio Aarhus, u kojoj državi leži Adelaide ili na kojem se kontinentu nalazi Accra? Vrijeme je da svoje znanje stavite na kušnju! Pripremili smo kviz koji će vas provesti kroz kontinente u potrazi za gradovima čije ime počinje slovom A. Samo pravi poznavatelji geografije prepoznat će sve točne lokacije. Jeste li jedan od njih?