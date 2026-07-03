[KVIZ] Provjeri svoje znanje i nemoj razočarati na pitanjima o vodi

Od sićušne kapi kiše do nepreglednih oceana, voda je esencija života i najrasprostranjenija tvar na Zemlji. Ona oblikuje naš planet, diktira klimu i omogućuje postojanje svega što poznajemo. Njezine su tajne postale temelj znanosti, inspiracija za umjetnost i ključ opstanka. Ipak, za mnoge od nas, njezina svojstva i ciklusi ostaju djelomična nepoznanica, poput tihog, ali moćnog koda prirode. Jeste li se ikada zapitali zašto led pluta, koja je najdublja točka na planetu ili kako funkcionira kruženje vode u prirodi?