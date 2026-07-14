[KVIZ] Pokušaj imati sve točne odgovore na pitanjima o hrvatskom jeziku

ŽIVI MUZEJ MEDITERANA /
I dostupan i skriven: Otok nadomak Zadra koji čuva priče o carskom ulju i hrabrim ženama
Na kojem se poddijalektu štokavskog narječja temelji suvremeni standardni jezik?
Mislite da poznajete jezik kojim govorite? Od drevnih glagoljskih zapisa do suvremenih digitalnih rječnika, hrvatski jezik je živi svjedok burne povijesti, bogate kulture i neprekidne borbe za očuvanje identiteta. Njegove riječi, narječja i pravila pričaju priču o narodima, velikanima i prekretnicama koje su ga oblikovale. No, koliko zaista znate o pismima na kojima je pisan, o ljudima koji su ga normirali i o jezičnom blagu koje se krije u njegovim dijalektima?