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[KVIZ] Pokušaj imati sve točne odgovore na pitanjima o hrvatskom jeziku

[KVIZ] Pokušaj imati sve točne odgovore na pitanjima o hrvatskom jeziku
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Foto: Generirao UI

Na kojem se poddijalektu štokavskog narječja temelji suvremeni standardni jezik?

14.7.2026.
21:54
Webcafe.hr
Generirao UI
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Mislite da poznajete jezik kojim govorite? Od drevnih glagoljskih zapisa do suvremenih digitalnih rječnika, hrvatski jezik je živi svjedok burne povijesti, bogate kulture i neprekidne borbe za očuvanje identiteta. Njegove riječi, narječja i pravila pričaju priču o narodima, velikanima i prekretnicama koje su ga oblikovale. No, koliko zaista znate o pismima na kojima je pisan, o ljudima koji su ga normirali i o jezičnom blagu koje se krije u njegovim dijalektima?

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