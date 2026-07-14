[KVIZ] Pokušaj imati sve točne odgovore na pitanjima o hrvatskom jeziku

Mislite da poznajete jezik kojim govorite? Od drevnih glagoljskih zapisa do suvremenih digitalnih rječnika, hrvatski jezik je živi svjedok burne povijesti, bogate kulture i neprekidne borbe za očuvanje identiteta. Njegove riječi, narječja i pravila pričaju priču o narodima, velikanima i prekretnicama koje su ga oblikovale. No, koliko zaista znate o pismima na kojima je pisan, o ljudima koji su ga normirali i o jezičnom blagu koje se krije u njegovim dijalektima?