[KVIZ] Pitanja o hrvatskim velikanima na kojima samo pravi znalci prolaze: Pokušaj rasturiti

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Među najljepšim ljuljačkama na plažama je i jedna hrvatska: Ljeti preplave društvene mreže
Goran Ivanišević je slavno osvojio Wimbledon 2001. godine. Po čemu je ta pobjeda bila posebna?
Od genijalnih umova koji su mijenjali svijet i umjetnika čija djela oduzimaju dah, do sportaša koji su ispisali povijest i vođa koji su oblikovali naciju, hrvatska je povijest riznica izvanrednih pojedinaca. Njihova imena odjekuju diljem svijeta, no koliko zaista poznajemo njihove priče, djela i nasljeđe?