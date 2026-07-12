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LINGVISTIČKA AVANTURA /

[KVIZ] Okušaj se na pitanjima o svjetskim jezicima i pokušaj imati sve točne odgovore

[KVIZ] Okušaj se na pitanjima o svjetskim jezicima i pokušaj imati sve točne odgovore
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Foto: Shutterstock

Koliko službenih postoji na svijetu i koji ima najveći broj govornika?

12.7.2026.
18:04
Webcafe.hr
Shutterstock
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Malo je uzbuđenja u ljudskoj kulturi koje se može mjeriti s otkrivanjem bogatog i raznolikog svijeta svjetskih jezika. Od poznatih pozdrava na engleskom do tajanstvenih pisama s Dalekog istoka, čovječanstvo nudi beskrajnu lingvističku simfoniju koja nas fascinira. No, koliko zaista znamo o njoj? Iza svake riječi i gramatičkog pravila krije se složena komunikacija, povijest naroda i kultura koja se razvijala tisućama godina. Mislite li da možete prepoznati kojem pismu pripada neko slovo ili znate zašto je baskijski jezik tako poseban?

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