[KVIZ] Okušaj se na pitanjima o svjetskim jezicima i pokušaj imati sve točne odgovore

Malo je uzbuđenja u ljudskoj kulturi koje se može mjeriti s otkrivanjem bogatog i raznolikog svijeta svjetskih jezika. Od poznatih pozdrava na engleskom do tajanstvenih pisama s Dalekog istoka, čovječanstvo nudi beskrajnu lingvističku simfoniju koja nas fascinira. No, koliko zaista znamo o njoj? Iza svake riječi i gramatičkog pravila krije se složena komunikacija, povijest naroda i kultura koja se razvijala tisućama godina. Mislite li da možete prepoznati kojem pismu pripada neko slovo ili znate zašto je baskijski jezik tako poseban?