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[KVIZ] Znaš li sve glavne gradove saveznih država SAD-a? Pokušaj imati sve točno

[KVIZ] Znaš li sve glavne gradove saveznih država SAD-a? Pokušaj imati sve točno
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Foto: Shutterstock

Koji je glavni grad države New York poznate po istoimenom velegradu?

12.7.2026.
19:12
Webcafe.hr
Shutterstock
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Mislite da poznajete Sjedinjene Američke Države? Od nebodera New Yorka do zlatnih plaža Kalifornije, od snježnih vrhova Aljaske do močvara Louisiane, SAD skriva raznolikost koja prkosi mašti. One su mjesto stvaranja brojnih kultura, kolijevke inovacija i čuvari nevjerojatne povijesti. No, koliko zaista znate o gradovima koji se kriju iza imena njihovih saveznih država?

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