[KVIZ] Okušaj se na pitanjima o hrvatskoj U19 reprezentaciji i dokaži da si pravi obožavatelj nogometa

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Vrućim izdanjem zapalila Capri: Pjevačica Domenica u minijaturnom bikiniju pokazala liniju
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Malo je uzbuđenja u sportu koje se može mjeriti s praćenjem razvoja mladih talenata koji će jednoga dana nositi dres A reprezentacije. Od prvih kvalifikacijskih utakmica do napetih završnica europskih prvenstava Hrvatska U19 rasadnik je budućih zvijezda i izvor ponosa za navijače. No, koliko zaista znamo o njima?