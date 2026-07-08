[KVIZ] Okušaj se na pitanjima o hrvatskoj U19 reprezentaciji i dokaži da si pravi obožavatelj nogometa

Malo je uzbuđenja u sportu koje se može mjeriti s praćenjem razvoja mladih talenata koji će jednoga dana nositi dres A reprezentacije. Od prvih kvalifikacijskih utakmica do napetih završnica europskih prvenstava Hrvatska U19 rasadnik je budućih zvijezda i izvor ponosa za navijače. No, koliko zaista znamo o njima?