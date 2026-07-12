[KVIZ] Okušaj se na ovim pitanjima i testiraj svoje znanje o europskim životinjskim vrstama

Mislite da poznajete dušu europske divljine? Od prostranih šuma Skandinavije do mediteranskih obala, od smeđeg medvjeda do surog orla, europska fauna čuva priče o preživljavanju koje prkose vremenu. Ona je tihi svjedok promjena, kolijevka bioraznolikosti i čuvarica nevjerojatne prirodne baštine. No, koliko zaista znate o stvorenjima koja dijele kontinent s nama i pričama koje se kriju iza njihovih navika i staništa?