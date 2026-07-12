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ZOV DIVLJINE /

[KVIZ] Okušaj se na ovim pitanjima i testiraj svoje znanje o europskim životinjskim vrstama

[KVIZ] Okušaj se na ovim pitanjima i testiraj svoje znanje o europskim životinjskim vrstama
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Foto: Shutterstock

Kako se zove jedna od najugroženijih vrsta tuljana na svijetu koja svoje posljednje utočište pronalazi u špiljama Sredozemnog mora uključujući i Jadran?

12.7.2026.
20:07
Webcafe.hr
Shutterstock
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Mislite da poznajete dušu europske divljine? Od prostranih šuma Skandinavije do mediteranskih obala, od smeđeg medvjeda do surog orla, europska fauna čuva priče o preživljavanju koje prkose vremenu. Ona je tihi svjedok promjena, kolijevka bioraznolikosti i čuvarica nevjerojatne prirodne baštine. No, koliko zaista znate o stvorenjima koja dijele kontinent s nama i pričama koje se kriju iza njihovih navika i staništa?

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