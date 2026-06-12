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[KVIZ] Ne moraš biti stanovnik grada Splita da rasturiš na ovim pitanjima

[KVIZ] Ne moraš biti stanovnik grada Splita da rasturiš na ovim pitanjima
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Foto: Pexels

Kip kojeg biskupa, djelo Ivana Meštrovića, stoji ispred Zlatnih vrata Dioklecijanove palače?

12.6.2026.
6:08
Webcafe.hr
Pexels
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Od uskih kaleta staroga grada do šuma na Marjanu koje pružaju zaklon od ljetne žege, svaki kutak Splita ima svoju priču i svoje mjesto u povijesti. Povijest grada isprepletena je s rimskim carevima, hrvatskim kraljevima, mletačkom vladavinom i modernim duhom Mediterana, a sve je to dio priče o "najlipšem gradu na svitu". No, koliko dobro zaista poznajete odakle potječu neke od najvažnijih priča i simbola Splita?

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