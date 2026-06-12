[KVIZ] Ne moraš biti stanovnik grada Splita da rasturiš na ovim pitanjima

TKO BI REK'O ČUDA DA SE DESE /
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Kip kojeg biskupa, djelo Ivana Meštrovića, stoji ispred Zlatnih vrata Dioklecijanove palače?
Od uskih kaleta staroga grada do šuma na Marjanu koje pružaju zaklon od ljetne žege, svaki kutak Splita ima svoju priču i svoje mjesto u povijesti. Povijest grada isprepletena je s rimskim carevima, hrvatskim kraljevima, mletačkom vladavinom i modernim duhom Mediterana, a sve je to dio priče o "najlipšem gradu na svitu". No, koliko dobro zaista poznajete odakle potječu neke od najvažnijih priča i simbola Splita?