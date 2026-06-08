[KVIZ] Na koliko pitanja s prijašnjih matura iz likovne umjetnosti možeš točno odgovoriti?

Možda se s nostalgijom sjećate srednjoškolskih dana ili se baš sada pripremate za polaganje državne mature. Kako bismo testirali vaše znanje, pripremili smo izazovna pitanja inspirirana zadacima s prijašnjih ispita mature. Mislite li da znate sve o prapovijesnim spiljskim slikarijama, grčkim hramovima, renesansnim majstorima i avangardnim pokretima 20. stoljeća?