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ZA FANOVE SPORTA /

[KVIZ] Možeš li proći ovaj test o statistikama i karijerama najboljih nogometnih vratara?

[KVIZ] Možeš li proći ovaj test o statistikama i karijerama najboljih nogometnih vratara?
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Foto: Shutterstock

Koliko ih možete nabrojati i koji vam je najdraži?

16.7.2026.
22:40
Webcafe.hr
Shutterstock
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Od blatnjavih terena do blještavila finala Svjetskog prvenstva, najveći vratari ispisali su povijest nevjerojatnim obranama i snagom čeličnih živaca. Svaka parada, refleks i istrčavanje priča priču o hrabrosti, talentu i trenucima koji su oblikovali svijet najpopularnijeg sporta. No, koliko zaista znate o vratarima koji su postali globalni fenomeni, o njihovim legendarnim utakmicama, rekordima i nasljeđu koje su ostavili?

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