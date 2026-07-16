[KVIZ] Možeš li proći ovaj test o statistikama i karijerama najboljih nogometnih vratara?

Od blatnjavih terena do blještavila finala Svjetskog prvenstva, najveći vratari ispisali su povijest nevjerojatnim obranama i snagom čeličnih živaca. Svaka parada, refleks i istrčavanje priča priču o hrabrosti, talentu i trenucima koji su oblikovali svijet najpopularnijeg sporta. No, koliko zaista znate o vratarima koji su postali globalni fenomeni, o njihovim legendarnim utakmicama, rekordima i nasljeđu koje su ostavili?