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PERNATE ŽIVOTINJE /

[KVIZ] Možeš li povezati neobične činjenice s vrstama ptica?

[KVIZ] Možeš li povezati neobične činjenice s vrstama ptica?
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Foto: Shutterstock

Koja može piti slanu vodu?

20.6.2026.
17:13
Webcafe.hr
Shutterstock
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One su svuda oko nas, od običnog vrapca u gradskom parku do veličanstvenog albatrosa koji leti oceanima. Njihov svijet prepun je nevjerojatnih prilagodbi, zapanjujućih sposobnosti i ponašanja koja nas ostavljaju bez daha. O pticama postoje brojne fascinantne činjenice koje otkrivaju koliko su ova stvorenja zapravo kompleksna. Mislite da znate sve o našim pernatim prijateljima?

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