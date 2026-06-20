[KVIZ] Možeš li povezati neobične činjenice s vrstama ptica?

One su svuda oko nas, od običnog vrapca u gradskom parku do veličanstvenog albatrosa koji leti oceanima. Njihov svijet prepun je nevjerojatnih prilagodbi, zapanjujućih sposobnosti i ponašanja koja nas ostavljaju bez daha. O pticama postoje brojne fascinantne činjenice koje otkrivaju koliko su ova stvorenja zapravo kompleksna. Mislite da znate sve o našim pernatim prijateljima?