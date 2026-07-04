[KVIZ] Možeš li pogoditi o kojem je cvijetu riječ na temelju opisa?

Cvijeće je ključni dio prirode i naših vrtova, balkona i domova. Bilo da se radi o raskošnoj ruži ili skromnoj tratinčici, njihove boje i mirisi uljepšavaju nam svakodnevicu. Od buketa za posebne prigode do ljekovitih pripravaka, cvijeće je svuda oko nas. Ali, mislite li da biste ga prepoznali samo na temelju opisa, bez gledanja u sliku?