[KVIZ] Možeš li pogoditi o kojem je cvijetu riječ na temelju opisa?

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Ovaj raskošni cvijet s velikim, punim i mirisnim laticama cvjeta u kasno proljeće i simbol je sreće, bogatstva i sretnog braka. Tko je on?
Cvijeće je ključni dio prirode i naših vrtova, balkona i domova. Bilo da se radi o raskošnoj ruži ili skromnoj tratinčici, njihove boje i mirisi uljepšavaju nam svakodnevicu. Od buketa za posebne prigode do ljekovitih pripravaka, cvijeće je svuda oko nas. Ali, mislite li da biste ga prepoznali samo na temelju opisa, bez gledanja u sliku?