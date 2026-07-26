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[KVIZ] Možeš li pogoditi prve uloge najvećih filmskih zvijezda?

[KVIZ] Možeš li pogoditi prve uloge najvećih filmskih zvijezda?
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Foto: Profimedia

U kojoj je slavnoj sapunici iz 80-ih Brad Pitt imao jednu od svojih prvih uloga, glumeći dečka jedne od glavnih junakinja?

26.7.2026.
6:48
Webcafe.hr
Profimedia
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Malo je priča koje toliko intrigiraju kao one o usponu do zvijezda. Od prvih audicija do osvajanja Oscara, putovi slavnih glumaca i glumica fasciniraju obožavatelje diljem svijeta. Njihovi talent, karizma i nevjerojatne transformacije postali su dio popularne kulture. No, koliko dobro zaista poznajete njihove početke, uloge koje su igrali prije nego što su postali planetarno popularni?

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