[KVIZ] Možeš li pogoditi prve uloge najvećih filmskih zvijezda?

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Bliži se kraj udarnog vikenda, pojačan je promet: Kod naplate Trakošćan stvorila se kolona
U kojoj je slavnoj sapunici iz 80-ih Brad Pitt imao jednu od svojih prvih uloga, glumeći dečka jedne od glavnih junakinja?
Malo je priča koje toliko intrigiraju kao one o usponu do zvijezda. Od prvih audicija do osvajanja Oscara, putovi slavnih glumaca i glumica fasciniraju obožavatelje diljem svijeta. Njihovi talent, karizma i nevjerojatne transformacije postali su dio popularne kulture. No, koliko dobro zaista poznajete njihove početke, uloge koje su igrali prije nego što su postali planetarno popularni?