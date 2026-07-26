[KVIZ] Možeš li pogoditi prve uloge najvećih filmskih zvijezda?

Malo je priča koje toliko intrigiraju kao one o usponu do zvijezda. Od prvih audicija do osvajanja Oscara, putovi slavnih glumaca i glumica fasciniraju obožavatelje diljem svijeta. Njihovi talent, karizma i nevjerojatne transformacije postali su dio popularne kulture. No, koliko dobro zaista poznajete njihove početke, uloge koje su igrali prije nego što su postali planetarno popularni?