[KVIZ] Možeš li imati sve točne odgovore na pitanjima o drevnim civilizacijama svijeta?

Malo je priča koje se mogu mjeriti s veličanstvenim nasljeđem drevnih svjetskih civilizacija. Od prvih gradova u Mezopotamiji, preko monumentalnih piramida u Egiptu i Americi, pa sve do uspona Grčke i Rima, čovječanstvo nudi beskrajnu povijesnu simfoniju koja nas fascinira. No, koliko zaista znamo o njoj? Iza svakog hijeroglifa, akropole i drevne ruševine krije se složena dinamika društva, uspon i pad carstava te temelji na kojima je izgrađen današnji svijet. Mislite li da znate tko je napisao prvi zakonik, kako su Maje pratile vrijeme ili zašto su svi putovi vodili u Rim?