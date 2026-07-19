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PUTOVANJE KROZ VRIJEME /

[KVIZ] Možeš li imati sve točne odgovore na pitanjima o drevnim civilizacijama svijeta?

[KVIZ] Možeš li imati sve točne odgovore na pitanjima o drevnim civilizacijama svijeta?
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Foto: Shutterstock

Koja je napredna brončanodobna civilizacija cvala na otoku Kreti, poznata po veličanstvenim palačama poput one u Knosu?

19.7.2026.
17:54
Webcafe.hr
Shutterstock
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Malo je priča koje se mogu mjeriti s veličanstvenim nasljeđem drevnih svjetskih civilizacija. Od prvih gradova u Mezopotamiji, preko monumentalnih piramida u Egiptu i Americi, pa sve do uspona Grčke i Rima, čovječanstvo nudi beskrajnu povijesnu simfoniju koja nas fascinira. No, koliko zaista znamo o njoj? Iza svakog hijeroglifa, akropole i drevne ruševine krije se složena dinamika društva, uspon i pad carstava te temelji na kojima je izgrađen današnji svijet. Mislite li da znate tko je napisao prvi zakonik, kako su Maje pratile vrijeme ili zašto su svi putovi vodili u Rim?

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