[KVIZ] Koliko točnih odgovora možete skupiti na pitanjima o književnim pravcima?

Od antičkih epova do postmodernističkih eksperimenata, povijest književnosti krije beskrajno blago ideja i stilova. Svakodnevno čujemo za romantizam, realizam ili modernizam, ali koliko zaista poznajemo epohe koje su oblikovale našu kulturu? Jeste li sigurni da biste razlikovali barok od renesanse ili znali koji je pravac slavio kult genija?