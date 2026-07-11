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[KVIZ] Koliko točnih odgovora možete imati na pitanjima o staklu?

[KVIZ] Koliko točnih odgovora možete imati na pitanjima o staklu?
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Foto: Shutterstock

Što se ne može učiniti s kaljenim staklom nakon što je proces kaljenja završen?

11.7.2026.
23:07
Webcafe.hr
Shutterstock
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Malo je materijala koji se mogu mjeriti sa svestranošću i ljepotom stakla. Od prirodnog opsidijana koji su koristili naši preci do naprednih ekrana na našim dlanovima, preko raskošnih vitraja katedrala i preciznih laboratorijskih instrumenata, staklo nudi beskrajnu priču o inovaciji koja nas fascinira. No, koliko zaista znamo o njemu?

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