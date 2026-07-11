[KVIZ] Koliko točnih odgovora možete imati na pitanjima o staklu?

Malo je materijala koji se mogu mjeriti sa svestranošću i ljepotom stakla. Od prirodnog opsidijana koji su koristili naši preci do naprednih ekrana na našim dlanovima, preko raskošnih vitraja katedrala i preciznih laboratorijskih instrumenata, staklo nudi beskrajnu priču o inovaciji koja nas fascinira. No, koliko zaista znamo o njemu?