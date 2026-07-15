[KVIZ] Koliko točnih odgovora možeš sakupiti na pitanjima o pekarskim proizvodima?

Malo je mirisa koji izazivaju toliko topline i ugode kao miris svježe pečenog kruha. Od najjednostavnije pogače do složenih, lisnatih kroasana, pekarski proizvodi temelj su prehrane i kulture diljem svijeta. No, koliko zaista znamo o njima? Iza svake hrskave korice i mekane sredine krije se bogata povijest, precizna znanost i vještina koja se prenosi generacijama. Mislite li da možete razlikovati sourdough od briochea ili znate tajnu savršenog bagela?