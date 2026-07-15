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[KVIZ] Koliko točnih odgovora možeš sakupiti na pitanjima o pekarskim proizvodima?

[KVIZ] Koliko točnih odgovora možeš sakupiti na pitanjima o pekarskim proizvodima?
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Foto: Shutterstock

Koji je glavni premaz koji klipiću daje karakterističan sjaj i slani okus prije pečenja?

15.7.2026.
16:22
Webcafe.hr
Shutterstock
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Malo je mirisa koji izazivaju toliko topline i ugode kao miris svježe pečenog kruha. Od najjednostavnije pogače do složenih, lisnatih kroasana, pekarski proizvodi temelj su prehrane i kulture diljem svijeta. No, koliko zaista znamo o njima? Iza svake hrskave korice i mekane sredine krije se bogata povijest, precizna znanost i vještina koja se prenosi generacijama. Mislite li da možete razlikovati sourdough od briochea ili znate tajnu savršenog bagela?

 

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