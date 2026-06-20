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[KVIZ] Koliko poznajete najpopularnije bendove 80-ih na hrvatskoj sceni?

[KVIZ] Koliko poznajete najpopularnije bendove 80-ih na hrvatskoj sceni?
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Koji je bend poznat po svojoj punk rock energiji i karizmatičnom frontmenu Davoru Gopcu, obradio pjesmu "Ramona" slavnih Ramonesa?

20.6.2026.
6:56
Webcafe.hr
Lucija Ocko/PIXSELL
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Osamdesete godine prošlog stoljeća bile su zlatno doba glazbe na ovim prostorima, vrijeme nevjerojatne kreativne energije poznate kao "novi val". Od garažnog rocka do sofisticiranog synth-popa, bendovi su nicali u Zagrebu, Rijeci i Splitu, ostavljajući neizbrisiv trag na generacije koje su odrastale uz njihove stihove. Mislite li da poznajete heroje asfalta i legende koje su oblikovale hrvatsku glazbenu scenu?

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