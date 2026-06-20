[KVIZ] Koliko poznajete najpopularnije bendove 80-ih na hrvatskoj sceni?

Video dana /
Priznajte da nikada niste vidjeli slađeg vozača
Koji je bend poznat po svojoj punk rock energiji i karizmatičnom frontmenu Davoru Gopcu, obradio pjesmu "Ramona" slavnih Ramonesa?
Osamdesete godine prošlog stoljeća bile su zlatno doba glazbe na ovim prostorima, vrijeme nevjerojatne kreativne energije poznate kao "novi val". Od garažnog rocka do sofisticiranog synth-popa, bendovi su nicali u Zagrebu, Rijeci i Splitu, ostavljajući neizbrisiv trag na generacije koje su odrastale uz njihove stihove. Mislite li da poznajete heroje asfalta i legende koje su oblikovale hrvatsku glazbenu scenu?