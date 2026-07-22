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IKONA GENERACIJE /

[KVIZ] Koliko poznaješ put od glume do glazbenog uspjeha Selene Gomez?

[KVIZ] Koliko poznaješ put od glume do glazbenog uspjeha Selene Gomez?
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Foto: Profimedia

Koje se godine udala se za producenta i repera Bennyja Blanca?

22.7.2026.
16:16
Webcafe.hr
Profimedia
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Malo je zvijezda koje su obilježile generaciju kao Selena Gomez. Od svojih glumačkih početaka do statusa globalne pop ikone, glumice i poslovne žene, njezina karijera i život neprestano intrigiraju javnost. Njezine pjesme postale su soundtrack odrastanja mnogih, a njezina iskrenost o privatnim borbama inspiracija je milijunima. No, koliko dobro zaista poznajete njezin put?

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