[KVIZ] Koliko poznaješ put od glume do glazbenog uspjeha Selene Gomez?

Malo je zvijezda koje su obilježile generaciju kao Selena Gomez. Od svojih glumačkih početaka do statusa globalne pop ikone, glumice i poslovne žene, njezina karijera i život neprestano intrigiraju javnost. Njezine pjesme postale su soundtrack odrastanja mnogih, a njezina iskrenost o privatnim borbama inspiracija je milijunima. No, koliko dobro zaista poznajete njezin put?