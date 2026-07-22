[KVIZ] Koliko poznaješ najpoznatija jela, namirnice i okuse svijeta?

U svijetu prepunom raznolikih okusa, od pikantnih azijskih jela do profinjenih francuskih specijaliteta, lako je zaboraviti na kulinarsko blago koje se krije u našoj neposrednoj blizini. Svaka velika svjetska kuhinja ima svoje temelje, a gastronomija kontinentalne Hrvatske, utemeljena na stoljetnim tradicijama i darovima prirode, nudi jednako fascinantnu paletu okusa i mirisa. No, koliko dobro zaista poznajete taj gastronomski mozaik u usporedbi s popularnim svjetskim jelima?