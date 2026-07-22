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GURMANSKI RAJ /

[KVIZ] Koliko poznaješ najpoznatija jela, namirnice i okuse svijeta?

[KVIZ] Koliko poznaješ najpoznatija jela, namirnice i okuse svijeta?
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Foto: Shutterstock

Svi mogu rasturiti i ostvariti sjajni rezultat

22.7.2026.
21:09
Webcafe.hr
Shutterstock
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U svijetu prepunom raznolikih okusa, od pikantnih azijskih jela do profinjenih francuskih specijaliteta, lako je zaboraviti na kulinarsko blago koje se krije u našoj neposrednoj blizini. Svaka velika svjetska kuhinja ima svoje temelje, a gastronomija kontinentalne Hrvatske, utemeljena na stoljetnim tradicijama i darovima prirode, nudi jednako fascinantnu paletu okusa i mirisa. No, koliko dobro zaista poznajete taj gastronomski mozaik u usporedbi s popularnim svjetskim jelima?

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