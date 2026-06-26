[KVIZ] Koliko općih činjenica o žutom voću znate? Dokažite se na ovim pitanjima

Žuta boja u svijetu voća simbol je sunca, energije i slatkoće. Od tropskih krajeva do domaćih voćnjaka, žuto voće nas oduševljava svojim okusima, mirisima i nutritivnim bogatstvom. Mnoge plodove koje svakodnevno jedemo prepoznajemo na prvi pogled, no znate li neke manje poznate činjenice o njima? Mislite li da možete prepoznati bananu, limun ili ananas samo na temelju opisa?