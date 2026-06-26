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[KVIZ] Koliko općih činjenica o žutom voću znate? Dokažite se na ovim pitanjima

[KVIZ] Koliko općih činjenica o žutom voću znate? Dokažite se na ovim pitanjima
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Foto: Shutterstock

Koje istočnoazijsko citrusno voće izgleda kao mali naborani grejp, a cijenjeno je zbog iznimno aromatične kore?

26.6.2026.
7:58
Webcafe.hr
Shutterstock
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Žuta boja u svijetu voća simbol je sunca, energije i slatkoće. Od tropskih krajeva do domaćih voćnjaka, žuto voće nas oduševljava svojim okusima, mirisima i nutritivnim bogatstvom. Mnoge plodove koje svakodnevno jedemo prepoznajemo na prvi pogled, no znate li neke manje poznate činjenice o njima? Mislite li da možete prepoznati bananu, limun ili ananas samo na temelju opisa?

KvizKvizoviKviz ZnanjaVoćežuta Boja
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