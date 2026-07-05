[KVIZ] Koliko dobro poznajete vječne zvijezde svjetske glazbe?

Od fascinacije zlatnim dobom rock 'n' rolla do divljenja jedinstvenim talentima koji su ga obilježili, legende glazbe unose duh nostalgije i znatiželju u naše živote. Svako njihovo ime priziva zvukove kultnih pjesama, nezaboravnih koncerata ili bezvremenskih stihova, ali koliko zaista znamo o njihovim karijerama? Jeste li se ikada zapitali tko je okrunjen titulom "Kralja Popa", tko je napisao himnu jedne generacije ili tko je promijenio zvuk gitare zauvijek?