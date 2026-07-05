[KVIZ] Koliko dobro poznajete vječne zvijezde svjetske glazbe?

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Koji je glazbenik poznat po stalnim transformacijama stvorio slavni alter ego vanzemaljsku rock zvijezdu po imenu Ziggy Stardust?
Od fascinacije zlatnim dobom rock 'n' rolla do divljenja jedinstvenim talentima koji su ga obilježili, legende glazbe unose duh nostalgije i znatiželju u naše živote. Svako njihovo ime priziva zvukove kultnih pjesama, nezaboravnih koncerata ili bezvremenskih stihova, ali koliko zaista znamo o njihovim karijerama? Jeste li se ikada zapitali tko je okrunjen titulom "Kralja Popa", tko je napisao himnu jedne generacije ili tko je promijenio zvuk gitare zauvijek?