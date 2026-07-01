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[KVIZ] Koliko dobro poznajete Tajči? Riješite pitanja o kraljici popa '90-ih

[KVIZ] Koliko dobro poznajete Tajči? Riješite pitanja o kraljici popa '90-ih
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Koja vam je njezina najdraža pjesma i zašto?

1.7.2026.
16:39
Webcafe.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
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Jeste li se ikada zapitali koja ju je pjesma lansirala u zvijezde, kako je osvojila srca milijuna na Euroviziji ili kako izgleda njezin život danas? Vrijeme je da svoje znanje stavite na kušnju! Pripremili smo kviz koji će vas provesti kroz svijet najpoznatije pop princeze naše regije. Samo pravi poznavatelji prepoznat će sve detalje. Jeste li jedan od njih?

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