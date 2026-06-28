[KVIZ] Koliko dobro poznajete prapovijest na tlu Hrvatske?

Jeste li ga vidjeli? /
Svi traže Elvisa, nestao je na području Slavonije: Ima istetoviranu suzu na licu
Koji je slavni antički brončani kip, koji prikazuje atleta pri čišćenju tijela izvađen iz mora kod otoka Lošinja 1999. godine?
Od kostiju neandertalaca u špiljama Zagorja, preko tragova dinosaura na obalama Istre, do ostataka mamuta u ravnicama Slavonije, prapovijesni ostaci u Hrvatskoj pričaju priču o davno nestalim svjetovima, evoluciji života i prvim ljudima. U tom carstvu okamina i artefakata kriju se dokazi o klimatskim promjenama, tragovi drevnih kultura i ključevi za razumijevanje naše daleke prošlosti.