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PUTOVANJE KROZ VRIJEME /

[KVIZ] Koliko dobro poznajete ključne trenutke svjetske povijesti?

[KVIZ] Koliko dobro poznajete ključne trenutke svjetske povijesti?
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Foto: Shutterstock

Juriš na tvrđavu Bastille 14. srpnja 1789. smatra se početkom koje velike europske revolucije?

25.7.2026.
8:59
Webcafe.hr
Shutterstock
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Velike bitke, genijalni izumi, padovi carstava... Povijest je priča o čovječanstvu, puna uspona i padova koji su oblikovali svijet u kojem danas živimo. No, koliko se sjećate ključnih događaja, ličnosti i prekretnica koje ste učili u školi? Razlikovanje epoha nije samo stvar znatiželje, već i ključ razumijevanja sadašnjosti i suživota s nasljeđem prošlosti. Ovaj kviz vodit će vas kroz labirinte svjetske povijesti, od drevnih piramida do pada Berlinskog zida.

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