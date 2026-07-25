[KVIZ] Koliko dobro poznajete ključne trenutke svjetske povijesti?

Velike bitke, genijalni izumi, padovi carstava... Povijest je priča o čovječanstvu, puna uspona i padova koji su oblikovali svijet u kojem danas živimo. No, koliko se sjećate ključnih događaja, ličnosti i prekretnica koje ste učili u školi? Razlikovanje epoha nije samo stvar znatiželje, već i ključ razumijevanja sadašnjosti i suživota s nasljeđem prošlosti. Ovaj kviz vodit će vas kroz labirinte svjetske povijesti, od drevnih piramida do pada Berlinskog zida.