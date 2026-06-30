[KVIZ] Koliko dobro poznajete karijeru najuspješnijeg olimpijca svih vremena, Michaela Phelpsa?

Jeste li se ikada zapitali na kojim je Olimpijskim igrama debitirao kao 15-godišnjak, čiji je legendarni rekord srušio u Pekingu ili koliko je točno medalja osvojio u svojoj briljantnoj karijeri? Mnogi njegovi uspjesi imaju nevjerojatne priče i detalje koji otkrivaju njihovu jedinstvenost. Pripremili smo kviz koji će vas provesti kroz čudesan svijet najvećeg plivača i olimpijca u povijesti.