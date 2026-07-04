[KVIZ] Kakvo je vaše znanje o preslatkim štencima?

Od dolaska pahuljaste loptice sreće u naš dom do promatranja kako odrastaju, štenci unose neizmjernu radost, ali i veliku odgovornost. Oni su više od slatkih lica, to su kompleksna bića s jedinstvenim potrebama. Svakodnevno čujemo o njihovoj umiljatosti, ali koliko zaista poznajemo njihov razvoj, zdravlje i pravilan način postupanja s njima?