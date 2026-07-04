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UMILJATA BIĆA /

[KVIZ] Kakvo je vaše znanje o preslatkim štencima?

[KVIZ] Kakvo je vaše znanje o preslatkim štencima?
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Foto: Shutterstock

Koje je osjetilo kod njih najrazvijenije?

4.7.2026.
17:34
Webcafe.hr
Shutterstock
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Od dolaska pahuljaste loptice sreće u naš dom do promatranja kako odrastaju, štenci unose neizmjernu radost, ali i veliku odgovornost. Oni su više od slatkih lica, to su kompleksna bića s jedinstvenim potrebama. Svakodnevno čujemo o njihovoj umiljatosti, ali koliko zaista poznajemo njihov razvoj, zdravlje i pravilan način postupanja s njima?

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