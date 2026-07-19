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BLJESAK GENIJA /

[KVIZ] Dokaži da znaš činjenice o hrvatskim znanstvenicima i izumima koji su mijenjali svijet

[KVIZ] Dokaži da znaš činjenice o hrvatskim znanstvenicima i izumima koji su mijenjali svijet
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Foto: Pixsell/ Antonio Jakus/Robert Anic

Koja je vodeća hrvatska IT tvrtka izrasla iz malog startupa u Vodnjanu i postala globalni lider u pružanju komunikacijskih usluga za tvrtke diljem svijeta?

19.7.2026.
20:52
Webcafe.hr
Pixsell/ Antonio Jakus/Robert Anic
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Mislite da poznajete umove koji su oblikovali svijet? Od malih predmeta koji su nam olakšali svakodnevicu do revolucionarnih tehnologija koje su pokrenule industrije, hrvatski izumitelji ostavili su neizbrisiv trag u povijesti. Njihova genijalnost svjedok je kreativnosti, upornosti i vizije koja nadilazi granice. No, koliko zaista znate o izumima koji su potekli s ovih prostora i pričama koje se kriju iza njihovog nastanka?

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