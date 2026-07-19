[KVIZ] Dokaži da znaš činjenice o hrvatskim znanstvenicima i izumima koji su mijenjali svijet

Mislite da poznajete umove koji su oblikovali svijet? Od malih predmeta koji su nam olakšali svakodnevicu do revolucionarnih tehnologija koje su pokrenule industrije, hrvatski izumitelji ostavili su neizbrisiv trag u povijesti. Njihova genijalnost svjedok je kreativnosti, upornosti i vizije koja nadilazi granice. No, koliko zaista znate o izumima koji su potekli s ovih prostora i pričama koje se kriju iza njihovog nastanka?