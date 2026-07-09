[KVIZ] Dokaži da se razumiješ u slastice i da znaš odakle potječu

Slastičarstvo je više od pripreme hrane, to je umjetnost, strast i osjećaj ugode koji budi sva osjetila, sinonim za slavlje, radost i nezaboravne trenutke. No, koliko doista poznajete svijet slastica? Znate li koja je bečka torta sinonim za čokoladu i marelice, što je točno ganache ili kako se zove najpoznatija krema u slastičarstvu? Vrijeme je da svoje znanje stavite na kušnju!