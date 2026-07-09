FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVIMA OMILJENE /

[KVIZ] Dokaži da se razumiješ u slastice i da znaš odakle potječu

[KVIZ] Dokaži da se razumiješ u slastice i da znaš odakle potječu
×
Foto: Pexels

Koji je popularni američki kolač karakteriziran bogatim okusom čokolade i gustom, sočnom teksturom?

9.7.2026.
16:03
Webcafe.hr
Pexels
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Slastičarstvo je više od pripreme hrane, to je umjetnost, strast i osjećaj ugode koji budi sva osjetila, sinonim za slavlje, radost i nezaboravne trenutke. No, koliko doista poznajete svijet slastica? Znate li koja je bečka torta sinonim za čokoladu i marelice, što je točno ganache ili kako se zove najpoznatija krema u slastičarstvu? Vrijeme je da svoje znanje stavite na kušnju!

KvizKvizoviKviz ZnanjaSlasticeKolači I Slastice
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike