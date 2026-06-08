[KVIZ] Dokaži da možeš imati sve točne odgovore na pitanjima o morskim psima

Smatrate li se poznavateljem oceanskih dubina? Bilo da vas fascinira moć velike bijele psine, nježni div kitopsina ili neobičan izgled morskog psa čekićara, svijet morskih pasa puno je više od onoga što vidimo u filmovima. Ali, koliko dobro poznajete vrste, navike i nevjerojatne sposobnosti ovih drevnih predatora? Znate li koji morski pas je najveći, koliko zubi mogu imati tijekom života ili kako detektiraju svoj plijen?