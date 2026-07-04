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GLAZBENA IKONA /

[KVIZ] Ako si istinski ljubitelj pjesama Nine Badrić, okušaj se na ovim pitanjima

[KVIZ] Ako si istinski ljubitelj pjesama Nine Badrić, okušaj se na ovim pitanjima
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Foto: Jovana Kulasevic/ATAImages/PIXSE

Koje je godine predstavljala Hrvatsku na Pjesmi Eurovizije u Bakuu?

4.7.2026.
10:12
Webcafe.hr
Jovana Kulasevic/ATAImages/PIXSE
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Od talentirane djevojke koju je otkrio Dino Dvornik do jedne od najvećih glazbenih diva u regiji, Nina Badrić svojim je glasom i karizmom obilježila posljednja tri desetljeća. Njezino ime postalo je sinonim za moćnu baladu, vrhunsku interpretaciju i bezvremenski stil, a njezine pjesme zvučna su kulisa mnogih života. Jeste li se ikada zapitali kako je započela karijeru kao prateći vokal, koja je pjesma postala njezin zaštitni znak ili kako je svojim glasom ujedinila regiju?

KvizKvizoviKviz ZnanjaNina BadrićPjevačica
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