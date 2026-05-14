[KVIZ] Ako si ikada posjetio NP Mljet, sigurno znaš ove činjenice o njemu i njegovoj prirodi

U svijetu prirodnih ljepota i kulturne baštine Hrvatske, otok Mljet predstavlja fascinantan mozaik bujnih šuma, tirkiznih jezera i povijesti koja seže u antička vremena. U središtu ovog "zelenog otoka" nalaze se priče i legende koje se pamte. Iza guste borove šume kriju se priče o Odisejevoj nimfi Kalipso, benediktincima koji su stoljećima oblikovali otok i jedinstvenim slanim jezerima koja su postala njegov zaštitni znak.